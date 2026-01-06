به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرماندار شوشتر گفت : طرح آسفالت روستا‌های دهستان شهید مدرس بخش مرکزی شوشتر با اعتباری بالغ بر ۱۸۸ میلیارد ریال از محل منابع مسئولیت‌های اجتماعی شرکت نفت تأمین مالی شده و طول مسیر آن ۴/۵ کیلومتر است.

آرش قنبری افزود : بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، مدت زمان اجرای پروژه دو ماه تعیین شده و پس از اتمام عملیات، مسیر مذکور به بهره‌برداری خواهد رسید.

اجرای این طرح، با هدف بهبود وضعیت راه‌های ارتباطی، کاهش مشکلات تردد، افزایش ایمنی مسیر‌ها و تقویت زیرساخت‌های عمرانی در مناطق روستایی شهرستان انجام می‌شود و از جمله پروژه‌هایی است که در پی نگاه مثبت وزارت نفت به مناطق نفت‌خیز استان خوزستان محقق شده است.