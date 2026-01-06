به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مراسم دفاع از رساله نخستین دانشجوی دکتری بین‌الملل رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه مازندران در دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی برگزار شد.

مرتضی حسن بیاد السعیدی؛ نخستین دانشجوی دکتری بین‌الملل در رشته زبان و ادبیات عربی با راهنمایی دکتر مصطفی کمالجو و مشاوره دکتر حمیدرضا مشایخی و دکترحسن گودرزی لمراسکی از رساله دکتری خود با عنوان" گفتمان تبلیغاتی در خطبه‌های نماز جمعه درباره فتوای جهاد دفاعی (صادره از مرجعیت عالی دینی در عراق) " دفاع کرد.

این مراسم با حضور دکتر حسین یوسفی آملی، دکتر مهدی شاهرخ و دکتر ابویسانی به‌عنوان داوران دفاع و دکتر احمد غنی‌پور ملکشاه به‌عنوان نماینده تحصیلات تکمیلی برگزار شد.