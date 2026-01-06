پخش زنده
مسئولین برگزاری رقابتهای فوتسال جنوب آسیا از حضور سه داور بین المللی در این رقابتها خبر دادند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،مسابقات فوتسال جنوب آسیا (SAFF) ۲۰۲۶ در دو بخش مردان و زنان از ۱۳ ژانویه تا ۲۶ ژانویه (۲۳ دی تا ۶ بهمن) به میزبانی تایلند در بانکوک برگزار خواهد شد که بنابر اعلام مسئولین برگزاری این رقابتها علی حفیظی، علی احمدی و محمدجواد احتشام از ایران به عنوان داور برای قضاوت در این رقابتها انتخاب شدهاند. همچنین محمودرضا نصیرلو به عنوان ناظر داوری در این مسابقات حضور دارد.