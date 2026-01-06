به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی افزود: این طرح که به‌طور هم‌زمان در سراسر کشور در حال اجراست، با هدف تامین امنیت غذایی و حمایت معیشتی از خانوار‌های ایرانی و بهبود قدرت خرید مردم طراحی شده است.

غلامرضا اشرفی با بیان اینکه این طرح در خراسان جنوبی به صورت اعتبار نقدی و اعتباری به خانوار‌ها اختصاص می‌یابد افزود: خانوار‌ها در این طرح می‌توانند از اعتبار ۴۰ میلیون ریالی برای خرید کالا‌های اساسی استفاده کنند که برای چهار ماه دی، بهمن، اسفند امسال و فروردین ۱۴۰۵ به‌صورت یک‌جا واریز می‌شود.

وی گفت: به ازای هر نفر در خانوار ماهانه ۱۰ میلیون ریال به‌عنوان اعتبار کالابرگ اختصاص می‌یابد که از طریق فروشگاه مجهز به دستگاه‌های کارت خوان مشخص شده در استان قابل استفاده خواهد بود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی افزود: در این طرح ۱۱ قلم کالای ضروری از جمله شیر، پنیر، گوشت و ماکارونی در دسترس مشمولان قرار گرفته که هم استانی‌ها می‌توانند بدون دغدغه اقلام مورد نیاز خود را گزینش و خرید کنند.

اشرفی گفت: از هفته آینده سامانه‌ای راه‌اندازی می‌شود تا آن دسته از افرادی که یارانه آنها حذف شده یا از ابتدا بنا به دلایلی در طرح ثبت‌نام نکرده‌اند نیز نام‌نویسی و از این طرح بهره‌مند شوند.

وی همچنین به اقدامات نظارتی و هماهنگی‌های بین دستگاه‌ها برای اجرای هرچه بهتر این طرح در استان اشاره کرد و افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی، از جمله جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، و سایر نهاد‌های مربوطه در استان در حال همکاری و آماده‌سازی برای اجرای طرح هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی گفت: همچنین تیم‌های نظارتی برای بررسی روند توزیع کالا‌های اساسی و جلوگیری از هرگونه تخلف یا سوءاستفاده در این زمینه تشکیل شده است.

اشرفی افزود: در صورت افزایش قیمت کالا‌های اساسی در بازار، اعتبار اختصاص‌یافته به خانوار‌ها ارزیابی مجدد خواهد شد و در صورت نیاز، افزایش اعتبار برای جبران افزایش قیمت‌ها صورت خواهد گرفتو

وی گفت: طرح کالابرگ هیچ‌گونه تداخلی با سایر طرح‌های حمایتی نخواهد داشت و خانوار‌هایی که از طرح‌های دیگری مانند طرح یسنا برای مادران یا حمایت از کودکان بهره‌مند هستند، همچنان می‌توانند از این طرح نیز استفاده کنند.

اشرفی با بیان اینکه در مجموع حدود ۸۴۰ هزار نفر از جمعیت خراسان جنوبی می‌توانند از طرح کالابرگ بهره‌مند شوند گفت: این طرح به تمام خانوار‌هایی که ساکن استان هستند و ثبت‌نام در سامانه یارانه را انجام داده‌اند، تعلق می‌گیرد.