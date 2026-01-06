پخش زنده
با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی، تور کتاب کودک در روستاهای کم برخوردار شوشتر اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری شوشتر گفت: این اقدام فرهنگی چند سالی است که توسط یک انجمن مردمی در نقاط مختلف کشور اجرا میشود و تلاش دارد با حضور در مناطق کمتر برخوردار، کودکان را با دنیای کتاب و کتابخوانی آشنا کرده و زمینه رشد فرهنگی آنان را تقویت کند.
هاجر باقری گله افزود:در این برنامه فرهنگی، کتابهایی متناسب با گروههای سنی مختلف میان کودکان توزیع شد و اعضای انجمن با برگزاری فعالیتهای فرهنگی، کودکان را به مطالعه و انس با کتاب تشویق کردند.
وی ادامه داد: اقدامهای فرهنگی خودجوش، بهویژه در حوزه کودک و نوجوان، نقش مؤثری در ارتقای سطح آگاهی و توسعه فرهنگی مناطق کمبرخوردار دارند و حمایت از این برنامهها میتواند آیندهساز باشد.