به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری شوشتر گفت: این اقدام فرهنگی چند سالی است که توسط یک انجمن مردمی در نقاط مختلف کشور اجرا می‌شود و تلاش دارد با حضور در مناطق کمتر برخوردار، کودکان را با دنیای کتاب و کتاب‌خوانی آشنا کرده و زمینه رشد فرهنگی آنان را تقویت کند.

هاجر باقری گله افزود:در این برنامه فرهنگی، کتاب‌هایی متناسب با گروه‌های سنی مختلف میان کودکان توزیع شد و اعضای انجمن با برگزاری فعالیت‌های فرهنگی، کودکان را به مطالعه و انس با کتاب تشویق کردند.

وی ادامه داد: اقدام‌های فرهنگی خودجوش، به‌ویژه در حوزه کودک و نوجوان، نقش مؤثری در ارتقای سطح آگاهی و توسعه فرهنگی مناطق کم‌برخوردار دارند و حمایت از این برنامه‌ها می‌تواند آینده‌ساز باشد.