مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد از ثبت کمترین نرخ بیکاری استان در سالهای اخیر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فرهاد شیخی با اشاره به وضعیت بازار کار استان یزد اظهار کرد: بر اساس آمار رسمی، نرخ بیکاری استان یزد در سال ۱۴۰۳ به ۵/۶ درصد رسیده که این رقم، پایینترین نرخ بیکاری استان از سال ۱۴۰۰ تاکنون محسوب میشود.
وی افزود: نرخ بیکاری استان در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱/۸ درصد، در سال ۱۴۰۱ برابر با ۹/۲ درصد و در سال ۱۴۰۲ حدود ۷ درصد اعلام شده بود که نشاندهنده روند کاهشی بیکاری در استان است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یزد با بیان اینکه نرخ بیکاری مردان در سال ۱۴۰۳ معادل ۳/۳ درصد و نرخ بیکاری زنان ۱۴ درصد بوده است، بیان کرد: هرچند نرخ بیکاری زنان همچنان بالاتر از مردان است، اما تمامی این شاخصها نسبت به میانگین کشوری وضعیت مطلوبتری دارند.
وی همچنین به آمار فصلی اشاره کرد و گفت: طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری استان در تابستان ۱۴۰۴ به ۶ درصد رسیده که نسبت به تابستان سال ۱۴۰۳ با نرخ ۶/۳ درصد، کاهش ۰/۳ درصدی را نشان میدهد.
وی جمعیت فعال استان در سال ۱۴۰۴ را ۵۴۴ هزار و ۸۷۰ نفر عنوان کرد و افزود: از این تعداد، ۳۷۳ هزار و ۴ نفر شاغل و ۲۱ هزار و ۹۳۹ نفر بیکار هستند که ۴۷ درصد بیکاران را مردان و ۵۳ درصد را زنان تشکیل میدهند.
این مقام مسئول با اشاره به گروههای در معرض بیکاری اظهار داشت: زنان، بهویژه بانوان تحصیلکرده و جوانان فارغالتحصیل دانشگاهی، بیشترین سهم بیکاری را در استان دارند که این موضوع بیانگر عدم تطابق مهارتها و رشتههای تحصیلی با نیازهای واقعی بازار کار است.
وی عدم هماهنگی عرضه و تقاضای نیروی کار و همچنین عدم تطابق مهارتهای فارغالتحصیلان با نیاز صنایع را از مهمترین دلایل بیکاری در استان دانست و افزود: در حالی که عرضه نیروی کار استان بیشتر شامل زنان و فارغالتحصیلان دانشگاهی است، تقاضای بازار کار عمدتاً به سمت نیروی کار یدی و مردان سوق دارد.
شیخی به مهمترین برنامههای اشتغالزایی اجراشده در استان اشاره کرد و گفت: پرداخت تسهیلات قرضالحسنه مشاغل خانگی، تسهیلات تبصره ۱۸، تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری، طرح کارورزی دانشآموختگان دانشگاهی، مشوقهای بیمهای و طرح یارانه دستمزد از جمله اقدامات مؤثر در این حوزه بوده است.
وی تأکید کرد: این طرحها نقش مهمی در تثبیت و ایجاد اشتغال، بهویژه برای زنان و جوانان داشته و موجب حفظ اشتغال موجود در واحدهای صنعتی و افزایش ظرفیت تولید شده است.
این مقام مسئول در ادامه با اشاره به سهم بخشهای اقتصادی در اشتغال استان گفت: در سال ۱۴۰۳، بخش صنعت با سهم ۴۷/۹ درصد بیشترین سهم اشتغال را داشته و پس از آن بخش خدمات با ۴۴/۲ درصد و کشاورزی با ۷/۹ درصد قرار دارند. این در حالی است که در بهار ۱۴۰۴، سهم اشتغال بخش خدمات از صنعت پیشی گرفته است.
شیخی در پایان از برنامههای آینده برای کاهش بیکاری خبر داد و اظهار کرد: حمایت از طرحهای دانشبنیان و فناور، طرحهای کمآبخواه، تعاونیهای فعال، زنان کارآفرین، مشاغل خانگی و همچنین توسعه فرهنگ کارآفرینی از طریق ایجاد مراکز مشاوره، شتابدهندهها و فضاهای کاری اشتراکی، از اولویتهای اصلی استان در حوزه اشتغال است.