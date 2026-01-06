کاروان تجهیزات ورزشی و بهداشتی مدارس در راستای تحقق عدالت آموزشی و ارتقای سلامت دانش‌آموزان، به شهرستان‌ها و مناطق مختلف مازندران اعزام شد.

اعزام کاروان تجهیزات ورزشی و بهداشتی به مدارس مازندران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت: طی هفته گذشته حدود ۴ میلیارد تومان سرانه ورزشی و سلامت بین مدارس استان توزیع شده و امروز نیز نزدیک به ۴ میلیارد تومان تجهیزات ورزشی و بهداشتی در حال توزیع است.

فریدون کلبادی‌نژاد افزود: این اقلام شامل تجهیزات سلامت از جمله ترازو و کیف‌های کمک‌های اولیه و همچنین تجهیزات ورزشی نظیر دوچرخه، میز تنیس و فوتبال‌دستی است که متناسب با نیاز هر شهرستان در اختیار مدارس قرار می‌گیرد.

وی با تأکید بر اهمیت سلامت جسمی و مهارت‌آموزی دانش‌آموزان تصریح کرد: این اقدامات با هدف ارتقای نشاط، سلامت و توانمندی‌های دانش‌آموزان انجام شده و به‌عنوان هدیه‌ای برای دانش‌آموزان استان در نظر گرفته شده است.