





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مشهد گفت: ماموران این یگان با شناسایی و دستگیری این شکارچیان در حاشیه منطقه حفاظت‌شده ارس سیستان، چند قبضه اسلحه شکاری، مهمات، تجهیزات شکار و لاشه دو قطعه کبک وحشی از آنها کشف و ضبط کردند.

هادی موسی‌پور افزود: در این سه عملیات در مجموع سه دستگاه خودرو شامل دو دستگاه پراید و یک دستگاه تندر ۹۰ توقیف و هشت نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی بیان کرد: با توجه به بارش نزولات آسمانی، برودت هوا و کاهش منابع غذایی حیات‌وحش، یگان حفاظت محیط زیست شهرستان مشهد طرح ویژه گشت و کنترل مناطق حساس به‌ویژه منطقه حفاظت‌شده ارس سیستان را با جدیت در دستور کار قرار داده است.

موسی‌پور ضمن قدردانی از همیاران محیط زیست، گفت: برخورد با شکارچیان غیرمجاز با قید فوریت در دستور کار یگان حفاظت قرار دارد و از شهروندان می‌خواهیم هرگونه تخلف محیط‌زیستی را از طریق شماره‌های اعلامی اداره‌کل گزارش دهند تا با همکاری عمومی شاهد حفظ بهتر زیست‌بوم منطقه باشیم.

منطقه حفاظت‌شده اُرس سیستان به مساحت ۹۲ هزار هکتار در رشته کوه هزار مسجد واقع شده که به علت قطع بی رویه درختان آن، اکنون به چهار هزار هکتار رسیده و تحت پوشش اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کلات نادری است.

ارس سیستان از سال ۱۳۷۶ منطقه شکار ممنوع اعلام شد و در سال ۱۳۷۸ به منطقه حفاظت‌شده ارتقا یافت.

در این منطقه، گونه‌های جانوری شامل پلنگ ایرانی، کل و بز وحشی، قوچ و میش اوریال، گراز، گرگ و پرندگانی، چون کبک دری، کبک معمولی، تیهو، انواع سهره و انواع پرندگان شکاری زیست می‌کنند.