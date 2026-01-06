پخش زنده
شهردار منطقه ۵ تهران با اشاره به طرح تقاطع غیرهمسطح بزرگراههای شهید ستاری و شهید فهمیده، گفت: مرحله نخست طرح شامل افتتاح مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید ستاری بر روی پل جدیدالاحداث است که مراحل نهایی آمادهسازی را پشت سر میگذارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدرضا پوریافر با اشاره به اهمیت راهبردی این پروژه اظهار داشت: این طرح با هدف کاهش بار ترافیکی، رفع گلوگاههای پررفتوآمد غرب تهران و تسهیل دسترسی شهروندان به شهرهای اقماری از جمله کرج، در حال اجرا و فاز نخست پروژه شامل افتتاح مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید ستاری بر روی پل جدیدالاحداث است که مراحل نهایی آمادهسازی را پشت سر میگذارد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در مسیر اجرای طرح افزود: در راستای پیشبرد این پروژه و پس از برگزاری جلسات تخصصی و انجام توافقات لازم، دو قطعه زمین با مجموع مساحت ۲۱ هزار و ۵۰۰ متر مربع تملک شده است که این اقدام، بستر اجرای کامل پروژه را فراهم کرده است. این طرح، گامی مؤثر در جهت ساماندهی ترافیک و ارتقای زیرساختهای حملونقل شهری در یکی از پرترددترین محورهای غرب تهران محسوب میشود.
پوریافر در ادامه با تشریح جزئیات فنی پروژه گفت: در مجموع، ایجاد ۱۰ دسترسی مختلف از طریق احداث پل، رمپ و لوپ به طول ۵ هزار و ۴۶۵ متر در این طرح پیشبینی شده است. این دسترسیها شامل پل مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید ستاری در مجاورت پل موجود، پل دوربرگردان شمال به شمال بزرگراه شهید ستاری، راستگرد شرق بزرگراه شهید فهمیده به جنوب شهید ستاری، رمپ فهمیده شرق به ستاری شمال و لوپ بزرگراه شهید ستاری شمال به فهمیده غرب است.
شهردار منطقه ۵ همچنین به پیشبینی دسترسیهای محلی در پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید ستاری-شهید فهمیده اشاره کرد و افزود: دسترسی خیابان بیستم شرقی به پروانه جنوبی، دسترسی محلی پروانه جنوبی به بزرگراه شهید ستاری جنوبی، رمپ فهمیده شرق به بزرگراه شهید ستاری شمال و دسترسی محلی خیابان نظری به بزرگراه شهید ستاری شمال، از دیگر بخشهای این طرح است که با هدف تسهیل تردد محلی و کاهش ترافیک معابر پیرامونی طراحی شدهاند.