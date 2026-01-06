احزاب چپ‌گرای هند در شهر پتنا مرکز ایالت بیهار در اعتراض به حمله آمریکا به ونزوئلا تظاهرات و اعلام کردند: این اقدام، نقض آشکار حاکمیت ملی ونزوئلا بوده است و آن را به‌شدت محکوم می‌کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو، حزب CPI (ML) و حزب CPM به‌طور جداگانه تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند و هم‌زمان اعلام شد که احزاب چپ در ایالت بیهار در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری اعتراضات گسترده و سراسری در روز‌های آینده هستند.

حزب CPI (ML) این تجمع اعتراضی را تحت پرچم «جبهه مردمی سراسر هند» (AIPF) و به رهبری کامِلِش شارما در نزدیکی پارک «بودا اسمریتی» برگزار کرد. در همین حال، حزب CPM نیز تجمعی اعتراضی در نزدیکی ایستگاه راه‌آهن پتنا برپا کرد.

کونال، دبیر ایالتی حزب CPI (ML)، در این باره گفت: «این اعتراض در حال حاضر نمادین است، اما برگزاری تظاهرات گسترده در سراسر ایالت را در آینده رد نمی‌کنیم.»

وی افزود که پنج حزب چپ شامل CPM، CPI، حزب سوسیالیست انقلابی (RSP)، جبهه پیشرو سراسر هند و CPI (ML) پیش‌تر با صدور بیانیه‌ای مشترک در سطح ملی، اقدام آمریکا را محکوم کرده‌اند.

او تأکید کرد: «اگر فراخوانی ملی برای اعتراضات مشترک صادر شود، ما نیز در ایالت بیهار مطابق با آن عمل خواهیم کرد.»

آرون کومار میشرا، از رهبران ارشد ایالتی حزب CPM، گفت که تاکنون نشستی میان احزاب چپ ایالت برگزار نشده است، اما در صورت صدور فراخوان ملی، جلسه‌ای برای سازماندهی اعتراضات مشترک تشکیل خواهد شد.

همچنین رام نارش پاندی، دبیر ایالتی حزب CPI، روز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای، حمله آمریکا را محکوم و از مردم سراسر بیهار خواست تا با حضور خود، اعتراضشان را ثبت کنند. او از واحد‌های حزبی نیز خواست برای برگزاری تظاهرات گسترده در روز‌های آینده آماده باشند.