ای اف سی اعلام کرد، دیدارهای مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا ۲ با کمک داور ویدئویی برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، تمام دیدارهای مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا ۲ با استفاده از VAR برگزار خواهد شد. در دور گروهی این امکان وجود نداشت.
برنامه بازیهای تیمهای ایرانی استقلال و سپاهان در مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۶ به شرح زیر است:
استقلال ایران
بازی رفت: استقلال ایران مقابل الحسین اردن، ۲۱ بهمن ساعت ۱۷:۱۵ در ورزشگاه شهدای شهر قدس
بازی برگشت: الحسین اردن میزبان استقلال ایران، ۲۸ بهمن ساعت ۲۱:۴۵ در ورزشگاه بینالمللی امان
سپاهان ایران
بازی رفت: سپاهان ایران مقابل الاهلی قطر، ۲۲ بهمن ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه نقش جهان
بازی برگشت: الاهلی قطر میزبان سپاهان ایران، ۲۹ بهمن ساعت ۲۱:۴۵ در ورزشگاه الثمامه دوحه