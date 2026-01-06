پخش زنده
امروز: -
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: این کمیسیون در کنار وزارت نفت دغدغههای مرتبط با تأمین پایدار انرژی کشور را بهطور مستمر دنبال میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حجت الاسلام موسی احمدی در حاشیه بازدید وزیر نفت از میدان مشترک پارس جنوبی، با قدردانی از تلاش کارکنان عملیاتی شرکت ملی نفت ایران در تأمین انرژی مورد نیاز کشور اظهار داشت: کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در کنار وزارت نفت، با برگزاری نشستهای منظم، دغدغههای مرتبط با تأمین پایدار انرژی کشور را بهطور مستمر دنبال میکند.
وی با اشاره به مشکلات پارسال در حوزه تأمین سوخت نیروگاهها افزود: در آبان و آذر پارسال چالشهایی در تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاههای گازی وجود داشت، اما خوشبختانه به دنبال برنامهریزیهای دقیق انجامشده، امسال ذخایر سوخت مایع نیروگاهها در شرایط مناسبی قرار دارد.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس تأکید کرد: حضور وزیر نفت در سکوهای گازی پارس جنوبی و خداقوت به کارکنان عملیاتی صنعت نفت، نشاندهنده توجه به تلاشهای این عزیزان و مؤید تأکید همیشگی وزیر نفت بر ایجاد آرامش روانی برای کارکنان صنعت نفت در حوزههایی همچون حقوق و دستمزد، مسائل فنی و موضوعات اجتماعی است.