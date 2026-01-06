پخش زنده
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار سمنان : در مدیریت امروز، معیار انتخاب نیرو علاوه بر مهارت ، تعهد، آموزشپذیری و پایبندی به چارچوبهاست .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ رضا عبداللهزاده در دیدار جمعی از اعضای هستههای گزینش دستگاههای اجرایی با نماینده ولیفقیه در استان سمنان با بیان اینکه گزینش نقطه آغاز سرمایه انسانی است و باید با نگاه راهبردی تقویت شود ، بر اهمیت نقش گزینش در سلامت اداری و ارتقای سرمایه انسانی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه نگاه مدیریتی امروز از منابع انسانی به سرمایه انسانی تغییر کرده است گفت : سرمایه انسانی یعنی فردی آموزشپذیر، متعهد و پایبند به چارچوبها که قرار است خدمتگزار نظام باشد ؛ بنابراین هسته های گزینش قرار است با انتخاب خود مسیر آینده سازمان را شکل دهند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار سمنان با اشاره به جذب حدود ۴۰ نیروی جدید در استانداری و فرمانداریهای تابعه گفت: تمام مراحل بررسی و احراز شرایط این افراد با دقت انجام شد تا نیروهایی وارد مجموعه شوند که صلاحیت لازم را داشته باشند و بتوانند در مسیر خدمترسانی مؤثر باشند.
در پایان این دیدار از از مدیران نمونه هسته های گزینش تجلیل شد . پانزدهم دیماه روز گزینش است .