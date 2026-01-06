به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیّد یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: شعبه ۲۸ بدوی تعزیرات حکومتی تهران، تخلف گرانفروشی ۲ میلیون و ۷۷۵ هزار کیلوگرم شکر پیرامون شکایت شاکی خصوصی را رسیدگی کرد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: شعبه پس از بررسی و با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و شرکت متخلف را به پرداخت ۷۶۴ میلیارد و ۲۹۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

رایگانی گفت: شعبه همچنین شرکت متخلف را به پرداخت ۱۹۱ میلیارد و ۷۲ میلیون ریال در حق شاکی خصوصی محکوم کرد.

وی افزود: با گزارش مدیریت بازرسی و نظارت بر محصولات جهاد کشاورزی استان تهران، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.