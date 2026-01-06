به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ اتفاقات ماه گذشته در ونزوئلا که با بمباران کاخ ریاست جمهوری و پایگاه‌های نظامی و در پایان، آدم ربایی سازمان یافته در سطح بزرگترین مقام اجرایی یک کشور تکمیل شد، بی توجهی به خواست یک ملت و زیرپا گذاشتن قوانین بین المللی بود؛ چیزی که در ذات دولت مستکبر، گردنکش و قلدرمآب آمریکا وجود دارد.

سردمداران کاخ سفید با ادعای دروغین مبارزه با باند‌های قاچاق مواد مخدر وارد عمل شدند و در ادامه، هدف خود یعنی تصاحب چاه‌های نفتی و در اختیار گرفتن مدیریت مالک بزرگترین ذخایر نفتی جهان را به صراحت اعلام کردند.

تلاش برای نابود کردن مقبره هوگو چاوز رئیس جمهور فقید ونزوئلا هم در راستای حذف نماد‌های استقلال طلبی دنیاست.

در پی یاغی گری آمریکا و در شرایطی که ترامپ برای دست اندازی به ثروت دیگر کشور‌های حوزه کارائیب، دندان تیز کرده، موجی جدید از جنبش‌های ضدآمریکایی در کشور‌های جهان و حتی در ده‌ها شهر خود آمریکا شکل گرفت.