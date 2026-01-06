پیشبینی ۴۷۰۰ میلیارد اعتبار برای پروژههای حوزه بهداشت و درمان لرستان
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان از پیشبینی چهارهزار و ۷۰۰ میلیارد اعتبار برای تکمیل پروژههای حوزه بهداشت و درمان در سفر رئیسجمهور به این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستا
ن، رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در جلسه هیئتامنای دانشگاه علوم پزشکی لرستان در وزارت بهداشت از پیشبینی چهارهزار ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار در راستای تکمیل پروژهها در سفر ریاستجمهوری به استان خبر داد و اظهار داشت: در خصوص تأمین اعتبار پروژههای بیمارستان نیایش، گهر و رازی و خوابگاه مجتمع پردیس، مبلغ چهارهزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در سفر ریاستجمهوری به استان، پیشبینیشده است.
جلال الدین امیری با بیان اینکه ۲۲۱ پروژه بهداشتی در جریان سفر اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به استان تصویب و عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد، افزود: برای تکمیل پروژههای دانشگاه، نیازمند کمک ویژه وزارت بهداشت به استان هستیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در بخشی از سخنان خود به جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: تمامی مجروحین جنگی در استان معالجه شدند و هیچگونه اعزامی به خارج استان نداشتیم و این مهم، حاصل زحمات کارکنان خدوم دانشگاه است.
امیری، تصریح کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، کارکنان بهداشتی درمانی دانشگاه، بهصورت داوطلبانه در مراکز درمانی حضور داشتند.
وی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بدهی سه هزار ۷۰۰ میلیارد تومان تحویل مدیریت جدید دانشگاه شده است، تصریح کرد: هم اکنون مبلغ ۷۰۰ میلیارد مطالبات مختلف داریم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، گفت: در حوزههای مختلف مبالغ قابلتوجهی، جذب اوراق داشتهایم و طی این مدت، بدهی به پرسنل را از ۱۴ ماه به ۹ ماه کاهش دادهایم.
امیری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نگاه و برنامهریزی تیم مدیریتی دانشگاه ۲۵ ساله است، افزود: یکی از اقداماتی که در حال پیگیری ویژه مدیریت دانشگاه است، موضوع ساخت مسکن کارکنان است.
وی با تأکید بر اینکه استاندار لرستان در این زمینه نگاه ویژه و مساعدت خوبی برای ساخت مسکن کارکنان دانشگاه داشتهاند، عنوان کرد: بنا داریم ساخت مسکن ویژه اعضای هیئتعلمی و کارکنان را در قالب ۱۶ هکتار به تعاونیهای مسکن دانشگاه واگذار کنیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان تصریح کرد: در این طرح، برای ۳ هزار نفر از پرسنل و ۳۰۰ عضو هیئتعلمی واحد مسکونی در نظر گرفته شده است.