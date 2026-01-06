پخش زنده
امروز: -
بحر گستر پارس در بخش بانوان و استقلال در بخش مردان در پایان مرحله نخست لیگ آبهای آرام، صدرنشین شدند.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دور جدید لیگ قایقرانی آبهای آرام در سال ۱۴۰۴ با برگزاری مسابقات مرحله نخست در دریاچه آزادی برگزار شد.
این رقابتها با حضور تیمهای پرنسه، استقلال، بحرگستر پارس، نوین تهران و پارس جنوبی در بخش بانوان و پرنسه، استقلال، دانشگاه آزاد، پارس جنوبی، کاسپین و اصفهان خروشان در بخش مردان برگزار میشود.
مرحله نخست این رقابتها با برگزاری ۲۲ ماده مسابقاتی در دریاچه آزادی پیگیری شد.
مرحله دوم این رقابتها هم اکنون در حال برگزاریست.