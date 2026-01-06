به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛کریم خضری رئیس اداره محیط زیست اشنویه افزود: از این متخلف یک قبضه اسلحه شکاری کشف، ضبط و توقیف شد و نامبرده پس از تشکیل پرونده قضایی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی گردید.

وی با تأکید بر تداوم گشت و کنترل‌های یگان حفاظت در زیستگاه‌های حساس شهرستان، از شهروندان خواست هرگونه تخلف زیست‌محیطی را به ادارات حفاظت محیط‌زیست گزارش دهند.