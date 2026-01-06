پخش زنده
یک نفر متخلف شکار غیرمجاز که قصد شکار در حوضه سد چپرآباد را داشت، توسط مأموران یگان حفاظت محیطزیست شهرستان اشنویه دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛کریم خضری رئیس اداره محیط زیست اشنویه افزود: از این متخلف یک قبضه اسلحه شکاری کشف، ضبط و توقیف شد و نامبرده پس از تشکیل پرونده قضایی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی گردید.
وی با تأکید بر تداوم گشت و کنترلهای یگان حفاظت در زیستگاههای حساس شهرستان، از شهروندان خواست هرگونه تخلف زیستمحیطی را به ادارات حفاظت محیطزیست گزارش دهند.