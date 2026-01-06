به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ سرپرست انجمن سینمای جوانان مهاباد گفت: هجدهمین هفته فیلم و عکس این انجمن اواخر دی‌ماه امسال به میزبانی مهاباد برگزار می‌شود و علاقمندان می‌توانند آثار خود را برای شرکت در این رویداد ارسال کنند.

ادریس محمودیان افزود: این برنامه فرهنگی-هنری به صورت غیررقابتی و طی سه روز از ۲۸ تا ۳۰ دی‌ماه در مهاباد برگزار می‌شود و ارسال آثار تا ۲۰ دی‌ماه امکان‌پذیر خواهد بود.

محمودیان اظهارکرد: برگزاری هفته فیلم و عکس مهاباد با هدف قدردانی از هنرمندان و فیلمسازان انجمن سینمای جوانان وهمچنین نمایش و بررسی آثار تولیدی آنان انجام می‌شود تا فرصتی برای تبادل تجربه و دیدگاه میان هنرمندان فراهم شود.

وی، درباره ضوابط بخش فیلم گفت: حداکثر زمان هر فیلم ۳۰ دقیقه است و محدودیتی در تعداد آثار ارسالی وجود ندارد. همچنین فیلم‌های مستند، داستانی، تجربه‌گرا و انیمیشن می‌توانند در این رویداد حضور داشته باشند.

سرپرست انجمن سینمای جوانان مهاباد افزود: فیلم‌ها باید به‌صورت لینک، همراه با عکس پرسنلی، تصاویر پشت صحنه، پوستر، تیزر و همچنین مشخصات کارگردان در قالب فایل ورد به ایمیل انجمن به نشانی iycs.mahabad@gmail.com ارسال شوند. فرمت‌های قابل پذیرش نیز MPEG۴ (H.۲۶۴) و MOV (H.۲۶۴) است.

محمودیان، درباره بخش عکس نیز تصریح کرد: کانون عکس این انجمن در چارچوب رویداد "هفته فیلم و عکس مهاباد"، از عکاسان آماتور و حرفه‌ای مهاباد و شهر‌های اطراف دعوت می‌کند تا در بخش عکس هفته فیلم و عکس مهاباد شرکت کنند.

وی گفت: آثار بخش اصلی در دو ژانر "طبیعت" و "مستند اجتماعی" پذیرفته می‌شود و در بخش ویژه نیز عکس‌هایی که زیبایی‌ها و ویژگی‌های شهر مهاباد را به تصویر بکشند، مورد پذیرش قرار می‌گیرند.

سرپرست انجمن سینمای جوانان مهاباد، با بیان اینکه هر عکاس می‌تواند حداکثر سه عکس ارسال کند، اضافه کرد: عکس‌ها باید در اندازه چاپ ۴۰ در ۶۰ سانتی‌متر ارائه شوند و درج هرگونه امضا، لوگو یا واترمارک روی اثر ممنوع است.

وی گفت: ارسال آثار از طریق ایمیل mpc۱۴۰۴.photo@gmail.com امکان‌پذیر است و لازم است عنوان بخش انتخابی برای هر عکس ذکر شود.

محمودیان افزود: انتخاب آثار توسط کمیته اجرایی کانون عکس مهاباد و با توجه به کیفیت بصری، انطباق با موضوع و ارزش مستند آنها انجام خواهد شد و به تمامی عکاسان راه‌یافته به نمایشگاه، گواهی شرکت اهدا می‌شود.

هفدهمین هفته فیلم و عکس انجمن سینمای جوانان مهاباد سال گذشته از هفتم تا نهم اسفندماه ۱۴۰۳ به میزبانی سردشت برگزار شد.