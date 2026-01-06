به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمدرضا محسنی گفت: پیش ثبت نام انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در بندرانزلی از روز شنبه ۱۳ دی‌ماه آغاز شده و تا ساعت ۱۶ امروز سه‌شنبه ۱۶ دی‌ماه ادامه خواهد داشت.

وی از داوطلبان خواست ثبت‌نام خود را به ساعات پایانی موکول نکنند تا فرآیند‌ها با نظم و دقت بیشتری انجام شود.

دبیر ستاد انتخابات استان گیلان خطاب به داوطلبانی که مرحله پیش‌ثبت‌نام را با موفقیت انجام داده‌اند گفت: داوطلبان باید ثبت‌نام نهایی خود را در بازه زمانی ۲۹ بهمن‌ماه تا دوم اسفندماه سال جاری و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی انجام دهند.

محمدرضا محسنی تاکید کرد: تنها داوطلبانی که پیش ثبت نام خود را با موفقیت انجام داده‌اند، مجاز هستند که در مرحله بعدی، ثبت نام خود را نهایی کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: رعایت دقیق زمان‌بندی و مقررات قانونی، شرط لازم برای ادامه حضور داوطلبان در فرآیند انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه بندرانزلی است.