دبیر ستاد انتخابات استان گیلان گفت: داوطلبان انتخابات میان دورهای مجلس شورای اسلامی در بندرانزلی تا ساعت ۱۶ امروز سه شنبه ۱۶ دی ماه فرصت دارند پیش ثبت نام خود را انجام دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمدرضا محسنی گفت: پیش ثبت نام انتخابات میان دورهای مجلس شورای اسلامی در بندرانزلی از روز شنبه ۱۳ دیماه آغاز شده و تا ساعت ۱۶ امروز سهشنبه ۱۶ دیماه ادامه خواهد داشت.
وی از داوطلبان خواست ثبتنام خود را به ساعات پایانی موکول نکنند تا فرآیندها با نظم و دقت بیشتری انجام شود.
دبیر ستاد انتخابات استان گیلان خطاب به داوطلبانی که مرحله پیشثبتنام را با موفقیت انجام دادهاند گفت: داوطلبان باید ثبتنام نهایی خود را در بازه زمانی ۲۹ بهمنماه تا دوم اسفندماه سال جاری و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی انجام دهند.
محمدرضا محسنی تاکید کرد: تنها داوطلبانی که پیش ثبت نام خود را با موفقیت انجام دادهاند، مجاز هستند که در مرحله بعدی، ثبت نام خود را نهایی کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: رعایت دقیق زمانبندی و مقررات قانونی، شرط لازم برای ادامه حضور داوطلبان در فرآیند انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه بندرانزلی است.