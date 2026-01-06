پخش زنده
در جلسه اضطراری شورای امنیت، تجاوز آمریکا به حاکمیت و تمامیت ارضی ونزوئلا محکوم شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، در این جلسه بیشتر اعضا و حاضران اقدام آمریکا را مغایر با قوانین بین الملل دانستند از جمله ایران، روسیه و چین که ضمن محکوم کردن اقدام تروریستی آمریکا بر ضد ونزوئلا، آزادی فوری رئیس جمهور قانونی این کشور را خواستار شدند.
امیرسعید ایروانی نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت: ایران به شدیدترین وجه ممکن، حمله نظامی آمریکا بر ضد جمهوری بولیواری ونزوئلا را به عنوان مصداق بارز تروریسم دولتی آمریکا محکوم میکند
آمریکا آشکارا در پی جایگزین کردن قوانین داخلی خود به جای حقوق بینالملل و منشور ملل متحد است و تداوم بیعملی و انسداد شورای امنیت در برابر تهدیدهای صریح و اعمال تجاوزکارانه آمریکا، به مصونیت خطرناک آمریکا از مجازات دامن زده است، همچنین آمریکا با ریختن اشک تمساح برای مردم ایران به صورت ریاکارانه مدعی حمایت از آنان میشود، در حالی که کارنامهای سرشار از مداخله، توسل به زور و اعمال اقدامات قهرآمیز یکجانبه غیرقانونی علیه ایران دارد و ایران بار دیگر حق ذاتی خود را برای دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت ملی خویش و نیز حفاظت از مردم خود در برابر هرگونه مداخله خارجی تاکید میکند.
واسیلی نبنزیا نماینده دائم روسیه در سازمان ملل نیز تاکید کرد: ما بر حمایت خود از حکومت بولیواری ونزوئلا و همبستگی با مردم ونزوئلا در برابر تهاجم خارجی قویا تاکید و این تجاوز ضد پایگاهها و اماکن دولتی ونزوئلا را به شدیدترین شکل محکوم میکنیم و رئیس جمهور ونزوئلا باید سریع آزاد و هر اختلافی باید از طریق گفتوگو حل شود. وی افزود: نمیتوانیم اجازه دهیم آمریکا خود را قاضی عالی معرفی کند، منابع طبیعی ونزوئلا به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف انحصارطلبانه آمریکا در آمریکای لاتین است و واشنگتن را به آغاز روالی جدد برای استعمار نوین و امپریالیسم سوق داده است.
سان لئی معاون نماینده دائم چین در سازمان ملل نیز گفت: اقدامات امریکا بر ضد ونزوئلا غیرقانونی است و ما آن را محکوم میکنیم، حاکمیت ارضی ونزوئلا به شکل وحشیانه مورد تعرض قرار گرفته است، آمریکا مدتی قبل بهوضوح به تأسیسات هستهای ایران نیز حمله کرد در حالی که تحریمهای اقتصادی یکجانبه هم بر ضد این کشور برقرار کرده بود و ما به طور قاطع مخالف اقدامات آمریکا هستیم و جامعه بینالملل نیز نگرانی عمیق و محکومیت قوی از خود نشان داده است.
جفری ساکس رئیس شبکه راهکارهای توسعه پایدار سازمان ملل متحد نیز تاکید کرد: وظیفه اعضای شورای امنیت این است که از قوانین بین المللی به ویژه منشور ملل متحد دفاع کنند نه اینکه نیکلاس مادورو را قضاوت یا وضع ونزوئلا را بعد از حمله آمریکا ارزیابی کنند.
وی افزود: همه اقدامات آمریکا در ۴ دهه گذشته برای تغییر رژیم کشورهای مختلف از عراق، لیبی، سوریه، هندوراس و اوکراین گرفته تا ونزوئلا بدون مجوز شورای امنیت بوده است.
آمریکا در ماههای گذشته در ۷ کشور شامل ایران، عراق، نیجریه، سومالی، سوریه، یمن و اکنون ونزوئلا تجاوز نظامی و بمباران کرد که هیچیک از انها مورد تایید شورای امنیت سازمان ملل نیست و تهدیدهای ترامپ برضد این کشورها باعث تنش و نا آرامی شده است.