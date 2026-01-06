مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان با بیان اینکه در حال هدایت صنعتگران به سمت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای تامین برق مورد نیازشان هستیم، از پیش‌بینی اجرای حدود ۱۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا آغاز پیک مصرف ۱۴۰۵ در خوزستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرام روانبخش با بیان اینکه در حال هدایت صنعتگران به سمت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای تامین برق مورد نیازشان هستیم، اظهار کرد: در حال حاضر طراحی و اجرای ۴۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر توسط شرکت فولاد خوزستان و حدود ۲۰۰ مگاوات نیز توسط صنایع متوسط استان در دست اقدام است که پیش‌بینی می‌شود از این مجموع، حدود ۱۰۰ مگاوات تا آغاز پیک مصرف سال ۱۴۰۵ وارد مدار شود.

وی افزود: اگرچه این استان از نظر تولید برق در بخش نیروگاه‌های برق‌آبی و حرارتی رتبه نخست کشور را دارد، اما با وجود این ظرفیت‌ها، خوزستان در سال‌های اخیر با ناترازی تولید و مصرف مواجه بوده است.

روانبخش بیان کرد: مصرف برق استان خوزستان در فصل زمستان حدود ۳ هزار مگاوات است، اما این رقم در تابستان به بیش از ۹ هزار مگاوات می‌رسد که نشان‌دهنده مصرف حدود ۶ هزار مگاواتی بخش سرمایشی در استان است؛ آماری که بیانگر سهم بسیار بالای مصرف غیرصنعتی در ناترازی برق خوزستان است.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم استفاده از پنل‌های خورشیدی را علاوه بر بخش صنعتی، در بخش خانگی نیز توسعه دهیم و سازمان ساتبا مدل‌های اجرایی و اقتصادی مناسبی برای این موضوع ارائه دهد، بدون تردید شاهد کاهش قابل توجه ناترازی برق در تابستان‌های خوزستان خواهیم بود.

روانبخش در ادامه با اشاره به تفاوت شرایط خوزستان با سایر استان‌ها اظهار کرد: میزان مصرف سرمایشی در خوزستان حدود ۳ تا ۴ برابر مصرف صنعتی است و به همین دلیل، باید در سیاستگذاری حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، مدل خوزستان به‌صورت متفاوت و متناسب با شرایط اقلیمی دیده شود.