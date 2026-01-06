مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان خاتم: با بهبود شرایط آب‌وهوایی، عملیات اجرایی محور‌های مهم ارتباطی از جمله مهریز–هرات و هرات–هرابرجان با شتاب بیشتری آغاز و تکمیل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رستگاری با اشاره به اقدامات انجام‌شده پس از بارش‌های اخیر، اظهار داشت: بخشی از پروژه‌ها با هدف رفع خسارت‌های ناشی از بارندگی و افزایش ایمنی راه‌ها تعریف شده و قرارداد مناسبی برای بهسازی محور مهریز–هرات به‌عنوان یکی از مسیر‌های اصلی ارتباطی شهرستان منعقد شده است.

وی افزود: با بهبود وضعیت جوی، عملیات اجرایی این محور آغاز خواهد شد و امیدواریم در سال جاری شاهد بهبود محسوس شرایط تردد و ایمنی در این مسیر باشیم که نقش مهمی در ارتباطات منطقه‌ای شهرستان دارد.

مدیرکل راهداری خاتم همچنین به طرح‌های حفاظتی و ریزشی در محدوده شهریاری اشاره کرد و گفت: در این زمینه هماهنگی‌های لازم با فرماندار شهرستان انجام شده و اقدامات اجرایی آن در دستور کار قرار گرفته است.

رستگاری در ادامه درباره محور هرات–هرابرجان بیان کرد: این مسیر شامل دو بخش است؛ بخش نخست مربوط به احداث باند دوم است که توسط اداره کل راه و شهرسازی استان در حال پیگیری است و بخش دوم شامل اصلاح اساسی مسیر موجود می‌شود که تاکنون حدود ۸۰ درصد عملیات زیرسازی آن انجام شده است.

وی با اشاره به رفع مشکلات نقدینگی این پروژه افزود: با تأمین منابع مالی، پروژه فعال شده و به‌زودی عملیات آسفالت و روکش نهایی انجام خواهد شد. این محور در حال احداث، یک پروژه اساسی و پایدار محسوب می‌شود و نقش مهمی در بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهرستان دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خاتم همچنین از ادامه عملیات لکه‌گیری، بهسازی و مرمت سایر محور‌های شهرستان خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم این پروژه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.

وی با اشاره به فاصله شهرستان خاتم از مرکز استان، بر لزوم تقویت امکانات راهداری تأکید کرد و افزود: تقویت ناوگان ماشین‌آلات سنگین شهرستان در برنامه جدی ما قرار دارد و ان‌شاءالله به‌زودی یک تا دو دستگاه ماشین‌آلات سنگین به مجموعه راهداری شهرستان اضافه خواهد شد.

رستگاری در پایان به ضرورت آمادگی در فصل بارش اشاره کرد و گفت: با توجه به گستردگی شبکه راه‌های شهرستان، تجهیزاتی مانند نمک‌پاش و ماشین‌آلات بازگشایی مسیر‌ها اهمیت زیادی دارد که در همین راستا، تأمین یک دستگاه جدید در قالب فرآیند مناقصه در دستور کار قرار گرفته و تا پایان سال به مجموعه لجستیکی شهرستان افزوده خواهد شد.