بررسی و تحلیل آخرین خروجی مدلهای پیش یابی حاکی از تداوم پایداری و سکون نسبی جو و وارونگی دما طی روزهای آتی حداقل تا روز پنجشنبه میباشد که میتواند سبب افزایش پتانسیل انباشت آلایندههای جوی در استان شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ کارشناس هواشناسی استان گفت: روز گذشته هشدار آلودگی هوا سطح نارنجی شماره ۳ اداره کل هواشناسی استان مرکزی در خصوص افزایش غلظت آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا در برخی از ساعات در اراک و سایر مناطق صنعتی استان صادر شده است.
مرادی افزود: از نظر دمایی بررسیها نشان دهنده روند تدریجی دمای هوا بویژه دمای روزانه طی روزهای آتی میباشد هر چند که با شدت کمتر سرمای شبانه همچنان تداوم خواهد یافت.
همچنین بررسی خروجی فعلی مدلهای پیش بینی نشان میدهد طی هفته جاری پدیده بارشی در استان نخواهیم داشت.