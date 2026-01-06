به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، صدیقه رجایی گفت: ثبت‌نام سی‌امین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه‌های علوم پزشکی در سطح کشور از یکم دی‌ماه آغاز شده و تا ۱۵ بهمن‌ماه سال جاری ادامه دارد.

وی با بیان اینکه این جشنواره در ۱۱ بخش و ۷۳ رشته برگزار خواهد شد، افزود: تفاوت جشنواره سی‌ام با جشنواره‌های قبل در این است که امسال هر یک از بخش‌های این جشنواره به میزبانی یکی از دانشگاه‌ها برگزار می‌شود. دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز نیز میزبان بخش آوایی خواهد بود. به این معنا که این دانشگاه‌ها، مسابقات مرحله دانشگاهی رشته‌های آوایی را برگزار می‌کنند و آثار ضبط شده و اسامی برگزیدگان رتبه اول را برای دبیرخانه این بخش در اهواز ارسال می‌کنند.

رجایی ادامه داد: مرحله مقدماتی سراسری این مسابقات در بخش آوایی ۲۶ فروردین تا اول اردیبهشت‌ماه سال آینده با دعوت از داوران برجسته کشوری این رشته‌ها با رقابتی میان ۶۸ دانشگاه علوم پزشکی و پنج سازمان سلامت برگزار خواهد شد.

دبیر قرآن و عترت دانشگاه‌های قرآن و عترت کلان‌منطقه ۴ گفت: تمام تلاش ما بر این است که رونق جشنواره امسال را بیش از پیش کنیم و زمینه مشارکت بیشتر دانشجویان، استادان و کارکنان را فراهم آوریم. در این راستا، کمیته سفیران نور را در هر یک از این سه گروه از مخاطبان جشنواره راه‌اندازی کردیم که در پایان جشنواره از گروه برتر سفیران در هر یک از این گروه‌ها تقدیر می‌شود.

رجایی با اشاره به تشکیل نشست رؤسای ادارات قرآنی دانشگاه‌های منطقه جنوب غرب به میزبانی دانشگاه اهواز بیان کرد: اولین بار بود که دبیران به‌صورت حضوری در چنین نشستی گرد‌هم می‌آمدند. یکی از ثمرات این نشست اعلام آمادگی برای تعریف کار‌های مشترک در حوزه پژوهش‌های قرآن و سلامت است.

وی در ادامه درباره میزبانی دانشگاه‌های مختلف علوم پزشکی از بخش‌های مختلف جشنواره قرآن و عترت اظهار کرد: بخش معارفی این جشنواره به میزبانی مازندران، پژوهشی به میزبانی شهرکرد، تولیدات رسانه‌ای و فناوری به میزبانی اردبیل، هنر به میزبانی زاهدان، ادبی به میزبانی گناباد، نوآفرینی قرآنی به میزبانی همدان، هوش مصنوعی به میزبانی دانشگاه ایران (تهران)، بخش تیمی به میزبانی زنجان، بخش بین‌الملل به میزبانی شیراز و بخش ویژه به میزبانی شاهرود برگزار می‌شود.

دبیر قرآن و عترت دانشگاه‌های کلان‌منطقه ۴ با اشاره به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در بخش آوایی گفت: رشته‌های آوایی شامل ۱۷ رشته تحقیق، ترتیل، حفظ (کل، ۲۰ جزء پیوسته، ۱۰ جزء، ۵ جزء، ۳ جزء، ۱ جزء و حفظ سوره محمد (ص))، دعاخوانی، مداحی، اذان، سخنوری، ترجمه‌خوانی قرآنی، صحیح‌خوانی، فصیح‌خوانی نماز و حفظ آیات منتخب است.