به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، اسباب‌بازی «پایت حیوانات» از شرکت شادی رویان، در رتبه اول و «جیگیلیا» از تولیدات سیوا در رتبه دوم پرفروش‌ها قرار گرفت.

اسباب‌بازی «موشک راکی» از تولیدی لاکی، «بسته تک‌رنگ‌آمیزی با شن» از شرکت حامین و «قابلق‌های رنگی» از شرکت زینگو به ترتیب در رده‌های بعدی پرفروش‌ها قرار دارد.

در همین حال اسباب‌بازی‌های «تفنگ اژد‌ها سلفونی» از توی‌سیتی و اسباب‌بازی «ماشین اژد‌های تبدیل‌شونده» از بازیستان نیز در رتبه‌های ششم و هفتم پرفروش‌های پنج روز نخست این رویداد قرار گرفته است.

این اسباب‌بازی‌ها با بهره‌گیری از طراحی خلاقانه، تنوع رنگ، جذابیت بصری و توجه به گروه‌های سنی مختلف، توانسته‌اند نظر کودکان و خانواده‌ها را به خود جلب کنند و در صدر فروش بازار جشنواره قرار گیرند.

دهمین جشنواره ملی اسباب‌بازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از ۱۰ تا ۲۷ دی ۱۴۰۴ با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی، ترویج اسباب‌بازی‌های ایرانی و تقویت پیوند میان بازی، آموزش و خلاقیت، در حال برگزاری است و بازار فروش آن یکی از پرمخاطب‌ترین بخش‌های جشنواره به شمار می‌رود.