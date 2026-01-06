صداوسیمای خراسان جنوبی به مناسبت پوشش رسانه‌ای مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، ۴ هزار دقیقه ارتباط زنده تلویزیونی و رادیویی از گلزار شهدای کرمان پخش کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل صداوسیمای استان از برقراری بیش از ۴ هزار دقیقه ارتباط زنده تلویزیونی و رادیویی از گلزار شهدای کرمان در شش روز خبر داد و گفت: یک تیم ۱۶ نفره از عوامل تخصصی رسانه‌ای خراسان جنوبی به مناسبت پوشش رسانه‌ای مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، مأموریت پوشش زنده، تولید گزارش و برقراری ارتباط مستمر با شبکه‌های مختلف سراسری و استانی را در کرمان بر عهده داشتند.

آیینه دار افزود: ارتباط‌های گزارشی با بخش‌های خبری ساعت ۱۶ و ۲۰ شبکه خاوران و پوشش لحظه‌به‌لحظه مراسم از جمله برنامه‌های روزانه این تیم رسانه‌ای بود.

وی با اشاره به استقرار عوامل رسانه‌ای در مسیر‌های منتهی به گلزار شهدای کرمان گفت: این تیم با ایجاد ارتباط‌های زنده متعدد، نقش مؤثری در انعکاس شکوه حضور مردمی و حال‌وهوای معنوی سالگرد شهادت سردار دل‌ها ایفا کرد.