معاون امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان استان قم از آغاز ثبت‌نام بخش استانی جایزه ملی جوان سال ۱۴۰۴ ویژه جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال خبر داد و گفت: این فرآیند تا ۲۰ دی‌ماه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، روح‌الله مقدم، گفت: این جایزه با هدف شناسایی و تجلیل از جوانان برتر کشور برگزار می‌شود و فرصتی مناسب برای معرفی توانمندی‌های نسل جوان است.

وی افزود: مهلت ثبت‌نام بخش استانی این جشنواره از یکم دی‌ماه آغاز شده و تا ۲۰ دی‌ماه ادامه خواهد داشت و علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به سامانه javanplus.ir مراجعه کنند.

معاون امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان استان قم، با اشاره به محور‌های جشنواره گفت: این جایزه در چهار بخش اجتماعی و خیریه، علمی، نوآوری و کارآفرینی، فرهنگی و هنری، و ورزش و سلامت برگزار می‌شود.

مقدم افزود: این جشنواره به همت معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان و با مشارکت شبکه سه سیما برگزار می‌شود.