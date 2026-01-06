پخش زنده
آتشسوزی در یک مرکز ترک اعتیاد در مصر ۱۸ کشته و زخمی برجای گذاشت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از قاهره، در حادثهای در شهر بنها در استان قلیوبیه، در شمال مصر، آتشسوزی مهیبی در یکی از مراکز ترک اعتیاد رخ داد که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از بیماران شد.
اداره بهداشت قلیوبیه از مرگ ۷ نفر به علت جراحات وارده و انتقال ۱۱ نفر دیگر به بیمارستانهای آموزشی و دانشگاهی بنها خبر داد.
شب گذشته اتاق عملیات حمایت مدنی استان قلیوبیه گزارشی مبنی بر آتشسوزی در ساختمان یک مرکز توانبخشی ترک اعتیاد در شهر بنها دریافت کرد. بلافاصله خودروهای آتشنشانی و آمبولانسها به محل حادثه اعزام شدند که نیروهای حمایت مدنی موفق به کنترل آتش و جلوگیری از سرایت آن به ساختمانهای مجاور شدند.
این حادثه، موضوع مراکز ترک اعتیاد و رعایت الزامات ایمنی و حمایت مدنی توسط آنها را دوباره در کانون توجه دولت مصر قرار میدهد، زیرا بسیاری از این مراکز، به ویژه آنهایی که در املاک مسکونی اداره میشوند، کمبود راههای خروج اضطراری و سیستمهای اطفاء حریق دارند و همین مسئله آنها را در برابر حوادثی مانند اتصال برق یا سهلانگاری آسیبپذیر میکند.