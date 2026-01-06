درگذشت مادر شهید امیر حسن زاده در یاسوج
مادر شهید امیر؛ همت علی حسن زاده از شهدای والامقام استان کهگیلویه و بویراحمد درگذشت.
شهید همت علی حسنزاده سال ۱۳۴۲ در روستای جلیل از توابع شهرستان بویراحمد چشم به جهان گشود و پس از اخذ مدرک دیپلم اقتصاد در آزمون مرکز تربیت معلم و دانشکده افسری ارتش شرکت و در هر دو آزمون قبول شد.
بنا به علاقه و ضرورت جنگ و شرایط انقلاب در سال ۱۳۶۲ وارد دانشکده افسری شد.
شهید حسنزاده پس از اتمام دوره افسری، سردوشی خود را از دست فرمانده وقت نیروی زمینی ارتش امیر سپهبد صیاد شیرازی دریافت کرد و در سال ۱۳۶۴ پس از اتمام تحصیلات کلاسیک نظامی برای ادامه خدمت به لشکر ۹۲ زرهی رفت.
این شهید بزرگوار در سال ۱۳۶۵ در سن ۲۲ سالگی در حین بازدید از سنگر کمین در منطقه شلمچه هنگام بازگشت از مأموریت هدف تیر مستقیم دشمن قرار گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.