به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، بانو صدر جان طبیبیان مادرشهید امیر همت علی حسن زاده به فرزند شهیدش پیوست.

شهید همت علی حسن‌زاده سال ۱۳۴۲ در روستای جلیل از توابع شهرستان بویراحمد چشم به جهان گشود و پس از اخذ مدرک دیپلم اقتصاد در آزمون مرکز تربیت معلم و دانشکده افسری ارتش شرکت و در هر دو آزمون قبول شد.

بنا به علاقه و ضرورت جنگ و شرایط انقلاب در سال ۱۳۶۲ وارد دانشکده افسری شد.

شهید حسن‌زاده پس از اتمام دوره افسری، سردوشی خود را از دست فرمانده وقت نیروی زمینی ارتش امیر سپهبد صیاد شیرازی دریافت کرد و در سال ۱۳۶۴ پس از اتمام تحصیلات کلاسیک نظامی برای ادامه خدمت به لشکر ۹۲ زرهی رفت.