به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان دهنده استقرارجوی پایدارتا پایان هفته است که سبب غبارصبحگاهی در شهر‌های صنعتی و بزرگ و همچنین وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در برخی مناطق استان بویژه جاده‌های مواصلاتی خواهد شد.

در این ایام روند افزایش نسبی دما مورد انتظار است. طی روز شنبه استان تحت تاثیر سامانه بارشی قرار خواهد گرفت.

اداره کل هواشناسی استان خوزستان همچنین با صدور هشدار درباره ورود سامانه بارشی از اوایل وقت شنبه اعلام کرد: این سامانه تا اوایل وقت یکشنبه سبب رگبار و رعدوبرق، ریزش تگرگ در نقاط مستعد، بارش برف در ارتفاعات، وزش باد شدید، درمناطق شمالی، شمال شرقی، شمال غربی، شرقی، مرکزی استان بویژه در ارتفاعات و بقیه مناطق پراکنده خواهد شد.

در شبانه روز گذشته شوش و حسینیه با دمای ۲۰.۵ و بستان با دمای ۰.۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.