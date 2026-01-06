تغییر زمانبندی امتحانات دانشگاه آزاد
دانشگاه آزاد اسلامی ضمن اعلام تغییر زمانبندی برگزاری امتحانات پایانی نیمسال اول این دانشگاه اعلام کرد این تصمیم به منظور فراهم کردن فرصت بیشتر برای آمادگی دانشجویان اتخاذ شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،در متن اطلاعیهای که از سوی دانشگاه آزاد اسلامی صادر شده آمده است:به منظور اعطای فرصت بیشتر جهت آمادگی برای شرکت در امتحانات پایانی نیمسال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در خصوص زمانبندی برگزاری امتحانات مقرر شد:
امتحانات از روز شنبه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۴ مطابق برنامهریزی قبلی برگزار خواهد شد.
امتحانات روزهای ۱۶ تا ۱۹ دی ماه به ترتیب در تاریخهای ۷ تا ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۴ برگزار میشود.
این تغییر به منظور فراهم آوردن شرایط مطلوبتر برای دانشجویان در نظر گرفته شده است. نحوه برگزاری امتحانات متعاقبا اعلام خواهد شد.