تغییر زمان‌بندی امتحانات دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی ضمن اعلام تغییر زمان‌بندی برگزاری امتحانات پایانی نیمسال اول این دانشگاه اعلام کرد این تصمیم به‌ منظور فراهم‌ کردن فرصت بیشتر برای آمادگی دانشجویان اتخاذ شده است.