معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان با بیان اینکه استان از پیشگامان اعتکاف‌های دانش‌آموزی کشور است گفت: ۵۰ هزار دانش‌آموز استان در آیین اعتکاف ۵۰۰ مسجد شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام مختار امیری بیان کرد: مشارکت دانش‌آموزان در مراسم اعتکاف جلوه‌ای از علاقه‌مندی نسل نوجوان به معنویت، انس با قرآن و تقویت هویت دینی و فرهنگی است.

وی افزود: شرکت دانش‌آموزان در این آیین معنوی به صورت انفرادی، گروهی، مدرسه‌ای و خانوادگی بوده و تعدادی از نیرو‌های فرهنگی نیز در کنار دانش‌آموزان خود حضور یافتند تا تجربه‌ای مشترک از معنویت و همدلی رقم بخورد، همراهی فرهنگیان، اعتکاف دانش‌آموزی را به یک حرکت جمعی و تربیتی عمیق تبدیل کرد.

امیری همچنین عنوان کرد: براساس دستورالعمل ابلاغی وزیر آموزش و پرورش، مدارس در ایام اعتکاف و ۲ روز پس از آن از برگزاری امتحان خودداری کنند و غیبت دانش‌آموزان شرکت‌کننده با ثبت‌نام در سامانه نورینو موجه محسوب می‌شود.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به قرار داشتن در ایام امتحانات کلاس‌های فوق‌برنامه درسی و جلسات مطالعه گروهی نیز در برنامه اعتکاف گنجانده شد تا دانش‌آموزان ضمن بهره‌گیری از فضای معنوی از نظر آموزشی نیز تقویت شوند.

حجت الاسلام والمسلمین امیری تاکید کرد: اعتکاف دانش‌آموزی خوزستان امسال جلوه‌ای از پیوند دین، فرهنگ، آموزش و خانواده بود که می‌تواند الهام‌بخش سایر نهاد‌های فرهنگی در برگزاری برنامه‌های مشابه باشد.