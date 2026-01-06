پخش زنده
امروز: -
در آستانه فرا رسیدن ۱۷ رجب، پرچم عزا بر فراز گنبد فیروزهای حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) به اهتزاز درآمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، در آستانه فرا رسیدن ۱۷ رجب، سالروز شهادت حضرت شاهچراغ (ع) در مراسمی ویژه، پرچم گنبد بارگاه احمدابن موسی (ع) تعویض شد و به نشانه عزا، بیرق سیاه بر فراز این گنبد به اهتزاز درآمد.
آئین ویژه تعویض پرچم با حضور مسئولان و خادمان بارگاه سومین حرم اهل بیت (ع) در فضایی معنوی و روحانی، با قرائت صلوات خاصه، دعای توسل و مداحی ذاکران اهل بیت (ع) همراه بود.
پرچم گنبد حرم مطهر حضرت سید میرمحمد (ع) در این آستان مقدس نیز نیز تعویض و پرچم سیاه بر فراز این گنبد نصب شد.