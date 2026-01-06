پخش زنده
مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور از آغاز تعمیرات سالیانه واحدهای شماره هفت و هشت نیروگاه دوم سد شهید عباسپور به طور همزمان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رامین امامی گفت: تعمیرات و بازرسیهای سالیانه به عنوان یکی از ارکان اساسی در حفظ و نگهداری تجهیزات نیروگاهی محسوب میشود و انجام اصولی این بازرسیها به نحو مطلوبی در راندمان کارکرد نیروگاه و کاهش هزینههای تعمیر و نگهداری تجهیزات نیروگاه موثر میباشد.
وی افزود: در این تعمیرات اساسی اقداماتی شامل انجام تعمیرات روتین، تعمیر اسلیوهای شیرپروانهای واحد هفت، نصب سیستم پایش ارتعاشات مطلق، اورهال شیرهای ۱۰ اینچ سامپ نیروگاه، انجام تستهای سالیانه، نصب سیلینگ بوشینگهای باس داکت، تعویض کنترلر سیستم تحریک، اورهال کامل سیستم تهویه نیروگاه و باس داکت، تصفیه روغن، شست و شوی سربالا و پایین سیم پیچ صورت پذیرفت.