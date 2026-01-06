به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این اطلاعیه با بیان اینکه دعوت مردم به اغتشاش و خرابکاری جرم است و مجازات قانونی دارد آمده : کلاهبرداران سایبری امروز با هک کردن گوشی‌های شما اقدام به ارسال پیام دعوت شهروندان به اغتشاشات میکنند ؛ مراقب باشید و از بازکردن لینک‌ها و یا فایل‌های ناشناس که در شبکه‌های اجتماعی و یا ازطریق پیامک ارسال میشود خودداری کنید در غیر این صورت گوشی شما هک شده و از شماره تماس شما برای ارسال فراخوان و دعوت به اغتشاش استفاده می‌شود.

در صورتی که سهوا بر روی لینک ناشناس کلیک کردید و یا متوجه شدید گوشی شما هک شده است ؛ سریعا گوشی را در حالت پرواز قرار دهید. گوشی را به تنظیمات کارخانه برگردانید و یا گوشی را فلش کنید. به افرادی که پیامک دعوت به اغتشاش برایشان ارسال شده اطلاع دهید که گوشی شما هک شده و با شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ تماس گرفته و مراتب را به کارشناسان پلیس فتا اطلاع دهید.