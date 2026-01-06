سه میلیون و ۲۰۰ هزار ویزیت رایگان در مراکز ملکی متعلق به سازمان تامین اجتماعی در خراسان رضوی از ابتدای سال تاکنون انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی در بازدید از طرح ساخت درمانگاه تامین اجتماعی بردسکن افزود: حدود یک سوم اعتبارات استان خراسان رضوی در حوزه درمان مستقیم (مراکز ملکی) و دو سوم نیز در حوزه درمان غیر مستقیم (مراکز طرف قرارداد) هزینه می‌شود.

علی رضازاده ادامه داد: تامین اجتماعی ماهانه حدود هفت هزار میلیارد ریال بابت خدمات درمانی بیمه شدگان خود در خراسان رضوی، به مراکز طرف قرارداد در استان پرداخت می‌کند.

او با اشاره به ساخت درمانگاه تامین اجتماعی بردسکن اضافه کرد: این طرح با زیربنای حدود دو هزار و ۶۰۰ مترمربع، یکی از بزرگترین مراکز درمانی در سطح استان خواهد بود که با تامین اعتبار و همکاری پیمانکار، روند ساخت با سرعت مطلوب ادامه دارد و تلاش می‌کنیم تا هفته دولت سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسد.

رضازاده با اشاره به وضعیت مراکز درمانی تامین اجتماعی در خراسان رضوی اظهار کرد: هم اینک سه بیمارستان ملکی در استان شامل دو بیمارستان در مشهد و یک بیمارستان در تربت‌حیدریه فعال است و ۱۸ مرکز درمانی سرپایی نیز فعالیت می‌کنند که طرح کنونی در بردسکن، به عنوان نوزدهمین مرکز درمانی تامین اجتماعی، در حال ساخت است.

به گفته وی، بیستمین مرکز درمانی متعلق به تامین اجتماعی در شهرستان جوین با حدود ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجراست و عملیات ساخت بیست‌ویکمین مرکز نیز در شهرستان زبرخان، در دهه فجر امسال آغاز خواهد شد.

شهرستان بردسکن با ۸۵ هزار نفر جمعیت و سه شهر «بردسکن، شهرآباد و انابد» و ۷۳ روستای دارای ۲۰ خانوار در فاصله ۲۸۰ کیلومتری جنوب غرب مشهد قرار دارد.

هم اکنون بیش از سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در خراسان رضوی زیر پوشش تامین اجتماعی قرار دارند که خدمات درمانی ارائه شده به آنان در قالب درمان مستقیم از طریق مراکز درمانی ملکی به صورت رایگان و درمان غیرمستقیم از طریق مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه ارائه می‌شود.