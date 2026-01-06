به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عبدالرضا داچک اظهار کرد: با تلاش و رصد دقیق حراست توزیع برق اندیمشک و حکم دادستان و همچنین همکاری عوامل نیروی انتظامی و آگاهی، تعداد هشت دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز شناسایی و جمع‌آوری شد.

وی افزود: دستگاه‌های کشف‌شده از نوع پیشرفته مدل M ۶۳ پلاس بوده که این دستگاه‌ها ضبط و برق غیرمجاز محل کشف و جمع‌آوری و به همراه دیگر مستندات جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی واگذار شد.

داچک از شهروندان متعهد درخواست کرد که در صورت مطلع شدن از فعالیت‌های غیرقانونی سودجویان استخراج غیرمجاز رمز ارز مراتب را به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ پیامک کنند و با حفظ محرمانگی هویتشان، اطلاعات خود را در سایت http://www.tavanir.org.ir ثبت کرده و از پاداش یک میلیون تومان تا ۲۰۰ میلیون تومان بهره‌مند شوند.