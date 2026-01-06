پخش زنده
امروز: -
مجموعه طنز «بهار شیراز» امشب ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه دو پخش میشود. این داستان اتفاقاتی است که برای یک زوج شیرازی، فرزندان و اطرافیان آنها اتفاق میافتد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسن وارسته، کارگردان مجموعه «بهار شیراز»، با حضور در استودیو شبکه خبر، درباره شخصیتهای خانواده آقای معدل در این مجموعه گفت: من همیشه در آثارم سعی کردهام از زیست خودم الهام بگیرم. در دهه ۶۰ و اوایل ۷۰ معلم بودم، مربی تربیتی و معلم هنر. بخشی از خُلقوخوی این خانواده از همان روزهای تدریس و زندگی واقعی آمده است. البته در اثر نمایشی با اغراق و طنز همراه شده تا به بیان دراماتیک برسد.
وی درباره فرایند انتخاب بازیگران، چرایی انتخاب شهر شیراز به عنوان بستر داستانی و دشواریهای کارگردانی اثری پربازیگر سخن، افزود: «بهار شیراز» نه فقط یک مجموعه طنز، بلکه تلاشی برای نمایش اصالت فرهنگ ایرانی در بستری تازه است.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا این بار به سراغ شهر شیراز رفته است، افزود: تهیهکننده کار، پیشنهاد داد که اثر در یک شهر با غنای فرهنگی و تاریخی ساخته شود تا زمینه طنز، ادبیات و مردمشناسی در آن پررنگتر باشد. نام بهار شیراز هم پیشنهاد تهیه کننده بود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره ترجیح شخصی بین نویسندگی و کارگردانی گفت: نویسندگی یعنی طراحی نقشه ذهنی اثر، اما کارگردانی آوردن آن نقشه به جهان عینی است. هر دو مقدساند، اما کارگردانی رنج و مرارت خاص خودش را دارد.
وارسته درباره مقایسه میان «بهار شیراز» و مجموعههایی مانند «پایتخت» گفت: این قیاس درستی نیست. «پایتخت»، محصول چند فصل تجربه و تکامل است. ما تازه در فصل اول هستیم و طبیعی است که مسیر رشد خود را خواهیم داشت. با این حال، بازخوردهای شبکههای اجتماعی و وایرال شدن بعضی صحنهها نشان میدهد مردم با این اثر ارتباط برقرار کردهاند.
وی افزود: اگر استقبال مردم و مدیران تلویزیون ادامه داشته باشد، «بهار شیراز»، قطعاً ظرفیت فصلهای بعدی را دارد. در صورت ساخت ادامه اثر، ترجیح میدهم چند قصه موازی و متنوعتر روایت شود تا اثر ریتمی پویا و جذابتر پیدا کند.
وی درباره خارج شدن از تهران گفت: وقتی از تهران بیرون میرویم، با فرهنگ و زبانهای گوناگون آشنا میشویم. این آشنایی خودش نوعی گردشگری فرهنگی است و مردم را به شناخت اقوام و فرهنگهای مختلف ایران ترغیب میکند.