پخش زنده
امروز: -
ماموران پلیس در دو عملیات جداگانه ۳۱ دستگاه غیر مجاز استخراج ارز دیجیتال را در دامغان و مهدیشهر کشف کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان گفت : ماموران پلیس آگاهی شهرستان دامغان پی بردند شرکتی در شهرک صنعتی به صورت غیر مجاز از دستگاه استخراج ارز دیجیتال استفاده می کند.
سردار سیدعلی میراحمدی ادامه داد: پلیس پس از هماهنگیهای لازم، با مشارکت اداره برق در بازرسی از محل مورد نظر ۲۶ دستگاه غیر مجاز استخراج ارز دیجیتال را به همراه متعلقات آن را کشف کرد و کارشناسان ارزش این مجموعه را ۶ میلیارد ریال برآورد کردند.
سردار میراحمدی اضافه کرد: پلیس امنیت اقتصادی همچنین به همراه ماموران اداره برق، در عملیات دیگر در بازرسی از یک باب گاوداری در شهرستان مهدیشهر، ۵ دستگاه ماینر کشف کرد
جانشین فرمانده انتظامی استان، ارزش ماینرهای کشف شده را برابر نظر کارشناسان ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال عنوان کرد و افزود : پرونده در این رابطه تکمیل و متهم به مراجع قانونی معرفی شد.