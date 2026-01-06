پخش زنده
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۱۶ دی را میتوانید در این خبر ببینید.
عناوین مهم امروز روزنامههای مصر
روزنامه المصری الیوم
- امنیت منطقه مسئولیت مشترک مصر و عربستان
- رئیس جمهور و وزیر خارجه عربستان سعودی بر همسویی مواضع خود تأکید کردند
- تمهیدات جدید برای بازگشایی گذرگاه رفح؛ کنترل امنیتی توسط مصر و موافقت فلسطینیها و اسرائیلیها
- به «بیانیههای تند» بسنده شد؛ پس از ربودن مادورو، نگرانی سراسر «آمریکای لاتین» را فرا گرفت
- نیویورک تایمز: ترامپ بلافاصله پس از ربودن رئیس جمهور ونزوئلا، ۲۰ بار از این کشور نام برد
-کشورهای سراسر قاره خود را برای مداخله آمریکا آماده میکنند
- فراعنه پس از یک مسابقهی نفسگیر، با سه گل به دور بعدی راه یافتند
روزنامه الشروق
- مادورو برای تفهیم اتهام در دادگاهی در آمریکا حاضر شد
- رئیس جمهور موقت ونزوئلا مردم ما شایسته صلح هستند؛ ترامپ: اگر پایبند نباشید، حمله دوم را انجام خواهیم داد
- هفت کشور اروپایی از اسرائیل خواستند که ادامه فعالیت سازمانهای بینالمللی در غزه را تضمین کند
- معاریو: بحران ونزوئلا ممکن است اعلامیه شورای صلح آمریکا در مورد نوار غزه را به تأخیر بیندازد
- "سپر میهن" وظایف امنیتی و ثبات را در المهره بر عهده میگیرد
- ارتش سودان پهپادهای نیروهای پشتیبانی سریع را که قصد حمله به شهر مروه را داشتند، سرنگون کرد
- استاندارد چارترد: پوند آماده افزایش بیشتر در برابر دلار است
روزنامه الیوم السابع
- رئیس جمهور السیسی با وزیر امور خارجه عربستان سعودی دیدار کرد و از تلاشهای ریاض برای میزبانی کنفرانس جامعی که جناحهای جنوبی یمن را برای گفتوگو گرد هم میآورد، قدردانی کرد
- به دلیل کمبود سوخت، پاسخگویی به درخواستهای امدادی در غزه متوقف شده است
- حماس: تجاوزات اسرائیل با هدف سوق دادن به سوی بازگشت به جنگ است
- مصر ۱۵۰ هزار سبد غذایی به عنوان کمکهای بشردوستانه برای ساکنان نوار غزه ارسال کرد
- مدیر شبکه سازمانهای مردمنهاد فلسطینی: ۶۱ میلیون تُن آوار در سراسر غزه پراکنده است
- شورای وزیران: قاهره در صدر فهرست جذابترین شهرهای آفریقا برای سال ۲۰۲۵ قرار گرفت
روزنامه الدستور
- ترامپ کلمبیا، مکزیک، ایران و گرینلند را به حمله نظامی تهدید کرد
- توافق مصر و عربستان سعودی بر حمایت از وحدت و حاکمیت سودان، یمن و سومالی و تأکید بر راه حلهای مسالمت آمیز برای بحرانهای منطقه
- حوالههای مصریهای خارج از کشور با ۳۷.۵ میلیارد دلار، بالاترین ارزش را ثبت کرد
مهمترین عناوین امروز روزنامههای روسیه
«کامرسانت»
⁃ سیا نامزدهای احتمالی رهبری ونزوئلا پس از مادورو را به ترامپ معرفی کرد
⁃ شبکه کان اسرائیل از درخواست نتانیاهو از پوتین برای انتقال پیامی به ایران خبر داد
«ار-ب-کا»
⁃ ترامپ چند هفته پیش از بازداشت نیکلاس مادورو، از شرکتهای نفتی آمریکا خواست آماده باشند
⁃ پس از انهدام پهپاد انتحاری اوکراین، تکهای از آن به پنجرههای یک ساختمان ۹ طبقه در شهر تِوِر برخورد کرد، که بر اثر آن یک نفر کشته شد
⁃ ترامپ به بهانه اعتراضات، بار دیگر ایران را تهدید کرد
«نیزاویسیمایا گازیتا»
⁃ پوتین دستور داد افزایش قابلتوجهی در وصول مالیاتها حاصل شود
⁃ مادورو در دادگاه اعلام کرد که همچنان رئیسجمهور ونزوئلاست و خود را اسیر جنگی دانست
⁃ بر فراز مناطق مختلف روسیه، طی شب ۱۲۹ پهپاد اوکراینی سرنگون شدند
«ایزوستیا»
⁃ دبیرکل سازمان ملل: در اقدامات نظامی آمریکا در ۳ ژانویه، قوانین حقوق بینالملل رعایت نشده است
⁃ مقامات سوئیس تصمیم گرفتند تمام داراییهای مادورو و اطرافیانش را مسدود کنند
«راسیسکایا گازیتا»
⁃ اوربان: ما در سال ۲۰۲۶ پول مجارستان را به اوکراین اختصاص نخواهیم داد
⁃ رسانهها: تعداد احکام حبس ابد در روسیه در سال ۲۰۲۵ به بالاترین سطح در سالهای اخیر رسید
⁃ در شهر تور، یک نفر در جریان حمله پهپادی نیروهای مسلح اوکراین کشته شد
عناوین اخبار مهم امروز رسانههای پاکستان
خبرگزاری جیو نیوز
پاکستان، اقدام نظامی در ونزوئلا را نقض آشکار منشور سازمان ملل دانست و بر ضرورت توسل به دیپلماسی برای کاهش تنشها تأکید کرد.
رئیس قوه قضائیه ایران: با آشوبگران طبق قانون برخورد سخت خواهیم کرد.
رئیس جمهور ونزوئلا در دادگاه آمریکا: هنوز هم رئیس جمهور ونزوئلا هستم/ مرا ربودهاند. هیچ یک از اتهامات وارده را قبول نمیکنم.
کشف بیش از دو تن مواد منفجره در شهر کراچی/ دستگیری یک باند تروریستی در این شهر
رکورد جدید بازار بورس پاکستان/ شاخص بورس از مرز ۱۸۳ هزار عبور کرد.
خبرگزاری اکسپرس نیوز
پاکستان و چین خواستار اتخاذ اقدامات «شفاف و قابل راستیآزمایی» علیه تروریستهای مستقر در افغانستان شدند.
مه گرفتگی شدید در مناطق شمالی پاکستان/ پروازهای فرودگاه پیشاور برای دومین روز متوقف شد.
سرکوب گسترده علیه قاچاق مواد مخدر در پاکستان: کشف بیش از ۱۵۰ میلیون روپیه مواد مخدر در دو شهر پاکستان
هشدار تولیدکنندگان آرد در پاکستان: اگر دولت یارانه گندم را سریعتر ارائه نکند، قیمت آرد در کشور افزایش پیدا خواهد کرد.
دستور نخست وزیر پاکستان برای سرعت بخشی به تسهیلات وام به صنایع کوچک و متوسط جهت تقویت پیشرفت اقتصادی در کشور
خبرگزاری دنیا نیوز
بانک پنجاب پاکستان وقوع حمله سایبری به سیستم خود را رد کرد و اعلام نمود که تراکنشهای غیرعادی ناشی از نقص فنی در سیستم کارتهای اعتباری بوده است.
وزیر کشور پاکستان: خواهان توسعه شهرهای پاکستان همانند زیرساختهای شانگهای چین هستیم.
بازدید نخست وزیر پاکستان از سفارت بنگلادش در اسلام آباد/ اظهار همبستگی با مردم بنگلادش
پاکستان اقدامات نظامی در ونزوئلا را تهدیدی برای امنیت و ثبات جهانی اعلام کرد
تماس تلفنی وزیر امور خارجه پاکستان با همتای مالزیایی/ گفتوگو در زمینه تحولات جاری در غزه و سومالی
مهمترین عناوین خبری امروز روزنامههای افغانستان
روزنامه دولتی «انیس»:
- معاون اقتصادی ریاست الوزرا: افغانستان امن، فرصت مناسب برای فعالیتهای اقتصادی است.
- علاقه مندی شرکتهای ترکیهای برای سرمایه گذاری در بخش تولید برق آفتابی.
- ایران، سالانه ۲۰۰ هزار روادید کاری به افغانستان میدهد.
- انتقال بیش از ۱۷۰ هزار تن کالا از طریق خطوط آهن.
- رایزنی اردوغان و محمد بن سلمان در باره تحولات منطقه و یمن.
روزنامه دولتی «شریعت»:
- چین و پاکستان بر سر همکاری در باره افغانستان توافق کردند.
- تسهیلات ویژهای برای بازرگانان و صنعت گران بازگشته به افغانستان فراهم میشود.
- ایران سالانه به ۲۰۰ هزار نفر ویزای کار صادر میکند.
- یک شهرک صنعتی در استان هرات افغانستان احداث میشود.
- صادرات و واردات افغانستان در سال ۲۰۲۵ میلادی رشد کرده است.
- واردات سیمان از طریق خط آهن خواف- هرات افزایش یافته است.
وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»:
- جبهه مقاومت افغانستان، نبش قبر یکی از فرماندهانش در استان بغلان را تائید کرد.
- گوترش: به شدت نگران تشدید بی ثباتی در ونزوئلا هستم.
- هند از شهروندان خود خواست از سفر به ایران خودداری کنند.
- توافق چین و پاکستان برای تشویق طالبان به ایجاد یک چارچوب سیاسی فراگیر در افغانستان.
- فروریختن دیوار یک خانه در استان فراه ۲ کشته برجای گذاشت.
وبسایت روزنامه «هشت صبح»:
- سازمان ملل فرارسیدن زمستان گرم و خشک در افغانستان را هشدار داد.
- چین و پاکستان بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کردند.
- جبهه آزادی: طالبان، معترضان استخراج معادن را در تخار و بدخشان سرکوب کردند.
- سازمان ملل: مهاجران افغان بازگشت کننده، آموزشهای شغلی دریافت میکنند.
عناوین اصلی امروز روزنامههای انگلیس
گاردین:
نخستین حضور نیکلاس مادورو در دادگاههای آمریکا به تیتر اصلی تبدیل شده است.
مترو:
پیامدهای بازداشت نیکلاس مادورو برای سایر رهبران جهان در صدر اخبار قرار گرفته است.
دیلی تلگراف:
نیکلاس مادورو در نخستین جلسه دادگاه خود اعلام کرده بیگناه است.
آیپیپر:
بر اساس طرحهای جدید، رانندگان سالمند در صورت مردود شدن در آزمون اجباری بینایی، از رانندگی محروم خواهند شد.
سان:
جدایی روبن آموریم از منچستریونایتد تیتر اصلی صفحه نخست شده است.
دیلی میل:
احتمال جاهطلبی سرزمینی دونالد ترامپ درباره گرینلند و پیامدهای آن برای ناتو بررسی شده است.
دیلی اکسپرس:
بریتانیاییهای در سن کار، هر هفته به اندازه نمک موجود در ۱۵۵ بسته چیپس، نمک مصرف میکنند.
دیلی میرور:
بازداشت رئیسجمهور ونزوئلا بار دیگر به تیتر نخست روزنامهها راه یافته است.
تایمز:
نیکلاس مادورو در دادگاه خود را «اسیر جنگی» توصیف کرده و این خبر تیتر اصلی شده است.