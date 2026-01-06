پخش زنده
رئیس سازمان دارالقرآن الکریم با اشاره به اجرای جشنواره «زندگی با آیهها» در سطح استانداریها و فرمانداریها ، این اقدام را گامی مهم برای توسعه فعالیتهای منسجم، هدفمند و خانوادهمحور قرآنی در کشور ذکر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، حجتالاسلام والمسلمین علی تقیزاده رئیس سازمان دارالقرآنالکریم کشور با تشریح جزئیات اجرای جشنواره «زندگی با آیهها» در سطح استانداریها و فرمانداریها، این اقدام را حرکتی هدفمند برای ایجاد برنامهای منسجم، متمرکز و خانوادهمحور قرآنی در بدنه اجرایی کشور دانست.
حجتالاسلام والمسلمین تقیزاده با اشاره به ضرورت توسعه فعالیتهای قرآنی در ساختارهای رسمی و اجرایی کشور، ادامه داد: رویکرد اصلی در طراحی این جشنواره، محدود نماندن فعالیتهای قرآن کریم به محیط اداری و گسترش آن به فضای خانواده کارکنان بوده است. بر همین اساس، در این طرح علاوه بر کارکنان استانداریها و فرمانداریها، همسران و فرزندان آنان نیز بهعنوان مخاطبان اصلی دیده شدهاند تا پیوند قرآن کریم با زندگی روزمره خانوادهها تقویت شود.
وی افزود: با توجه به اهتمام آقای پورجمشیدیان قائممقام وزیر کشور به امور قرآنی و گسترش فعالیتهای فرهنگی و دینی در مجموعه وزارت کشور، این نگاه شکل گرفت که از ظرفیت نهضت ملی «زندگی با آیهها» برای طراحی جشنواره بومیسازیشده و متناسب با ساختار استانداریها و فرمانداریها استفاده شود و در دو تا سه سال گذشته، اقبال خوبی نسبت به این نهضت ملی در سطح کشور شکل گرفته و همین استقبال، زمینه تصمیمگیری برای اجرای این جشنواره را فراهم کرد.
رئیس سازمان دارالقرآنالکریم کشور با بیان اینکه اجرای این طرح در گام نخست بهصورت آزمایشی پیشبینی شده است، گفت: پیشنهاد اولیه این بود که جشنواره «زندگی با آیهها» در مرحله نخست در چهار استان کشور برگزار شود تا امکان ارزیابی دقیق، آسیبشناسی و اصلاح فرآیندها فراهم شود.
حجتالاسلام والمسلمین تقیزاده افزود: این رویکرد آزمایشی به ما کمک میکند نقاط قوت طرح را تقویت کرده و در صورت وجود ضعفها یا چالشهای اجرایی، پیش از تعمیم سراسری، آنها را برطرف کنیم.
وی تأکید کرد: پس از جمعبندی نتایج اجرای این طرح در استانهای پایلوت و دریافت بازخوردهای میدانی از مجریان، مدیران و شرکتکنندگان، در سال آینده، این جشنواره را در همۀ استانداریها و فرمانداریهای کشور اجرا خواهیم کرد و این طرح به برنامهای فراگیر و ملی تبدیل میشود.
رئیس سازمان دارالقرآن الکریم کشور درباره چگونگی انتخاب چهار استان مجری طرح، توضیح داد: انتخاب این استانها بر اساس امتیازدهی یا شاخصبندی خاصی نبوده است. عامل اصلی در این انتخاب، وجود بستر مناسب ارتباطی و اجرایی بود. مسئول طرح در نهضت ملی «زندگی با آیهها»، آقای شفیعی، پشتیبانی این چهار استان را بر عهده داشتند و ارتباط مؤثری با مجموعههای اجرایی این مناطق برقرار شده بود. همچنین آشنایی و ارتباطات پیشین آقای پورجمشیدیان قائممقام وزیر کشور با این استانها، اجرای گام نخست طرح را تسهیل کرد.
حجتالاسلام والمسلمین تقیزاده افزود: این استانها از مناطق آذریزبان، مذهبی و علاقهمند به قرآن کریم هستند و همین ویژگیها موجب شد اجرای آزمایشی جشنواره با استقبال مناسبی همراه شود و بازخوردهایی که از این استانها دریافت خواهد شد، نقش مهمی در ارتقای کیفی و محتوایی طرح در مراحل بعدی ایفا میکند.
وی با اشاره به شیوه اجرای جشنواره «زندگی با آیهها» در بدنه اجرایی کشور، تصریح کرد: برای اجرای این طرح، شیوهنامهای جامع تدوین شده است که چارچوب فعالیتها را در سطح استانداریها، فرمانداریها، شهرداریها و حتی دهیاریها مشخص میکند. این شیوهنامه با نگاه دقیق به گروههای مخاطب طراحی شده و متناسب با هر گروه، سرفصلها، منابع آموزشی و قالبهای اجرایی متفاوتی برای آن پیشبینی شده است.
رئیس سازمان دارالقرآن الکریم کشور ادامه داد: جشنواره در قالب مسابقههای متنوعی از جمله تلاوت، حفظ قرآن کریم، خوشنویسی، هنرهای قرآنی و بخش مفاهیم برگزار میشود. این تنوع موضوعی و محتوایی، زمینه مشارکت اقشار مختلف با سلایق و توانمندیهای گوناگون را فراهم میکند و باعث میشود جشنواره صرفاً محدود به گروهی خاص نباشد.
حجتالاسلام والمسلمین تقیزاده با تأکید بر آثار فرهنگی و تربیتی این جشنواره اضافه کرد: اجرای چنین برنامهای میتواند نقش مهمی در ارتقای فضای تبلیغی، ترویجی و آموزشی در دستگاههای اجرایی ایفا کند. وقتی کارکنان یک مجموعه اداری به همراه خانوادههای خود در یک فعالیت منظم قرآنی، مشارکت میکنند، این مشارکت به تدریج به بخشی از فرهنگ سازمانی آن دستگاه تبدیل میشود و آثار آن در رفتار فردی و جمعی قابل مشاهده خواهد بود.