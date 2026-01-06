پخش زنده
گفتوگوی ویژه خبری امشب با محوریت طرح کالابرگ الکترونیکی جدید از صدا و سیمای گلستان پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ ایوب هلاکو مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان با حضور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری صدا و سیمای مرکز گلستان، به تشریح طرح کالابرگ الکترونیکی جدید خواهد پرداخت.
هم استانیهای عزیز میتوانند سوالات خود را از میهمان برنامه، از طریق پیام رسان بله به شماره ۰۹۱۱۱۷۵۶۱۲۵ ارسال کنند.
برنامه گفتگوی ویژه خبری روزهای فرد هفته (یکشنبه، سه شنبه و پنجشنبه) بعد از بخش خبری ساعت ۲۰ (حوالی ساعت ۲۰:۲۰ دقیقه) به صورت زنده پخش میشود