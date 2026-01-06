به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، فرمانده انتظامی کهنوج گفت: با اعلام شکایت یک شهروند در خصوص کلاهبرداری از وی در بستر فضای مجازی، در تحقیقات کارشناسان پلیس فتا مشخص شد شاکی با مشاهده آگهی فروش تراکتور در فضای مجازی، مبلغ ۳ میلیارد ریال به عنوان بیعانه به حساب اعلامی واریز، اما فرد آگهی کننده تلفن خود را از دسترس خارج کرده است که کارشناسان پلیس فتا متهم را که ساکن یکی از استان‌های غرب کشور بود، شناسایی و مبلغ کلاهبرداری را به حساب شاکی برگشت دادند.