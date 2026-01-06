پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران تالاسمی خوزستان از کاهش مراجعه برای اهدای خون در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مریم خوشاخلاق اظهار کرد: در پی کاهش مراجعه داوطلبان اهدای خون، در خوزستان با کمبود ذخایر خونی مواجه شدهایم و بیماران تالاسمی روزها برای دریافت یک واحد خون پشت نوبت میمانند.
وی با اشاره به تاثیر همزمان سرمای هوا و فشارهای اقتصادی بر اهدای خون افزود: مردم در شرایط معیشتی کنونی کمتر برای اهدای خون مراجعه میکنند. اهداکنندگان باید پیش و پس از اهدا، تغذیه مناسبی داشته باشند.
مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران تالاسمی خوزستان گفت: این وضعیت نه تنها موجب کاهش مراجعه برای اهدا شده، بلکه ممکن است موجب شود افراد سالم هم با فقر آهن یا کمخونی مواجه شوند و نتوانند برای اهدای خون مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه بیماران تالاسمی به طور متوسط هر سه هفته به دو واحد خون نیاز دارند، ادامه داد: متاسفانه اکنون بیماران چهار تا پنج روز در نوبت دریافت خون هستند. هر چند اولویت سازمان انتقال خون، تأمین خون برای این بیماران است، اما کمبود منابع، فرآیند درمان را با مشکل مواجه کرده است.