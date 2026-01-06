به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی گفت: امسال بیش از ۱۵ هزار و ۶۰۰ مورد بازرسی با تشکیل دو هزار و ۶۶۵ گروه گشت از سطح بازار استان صورت گرفته که این بازرسی‌ها منجر به تشکیل شش هزار و۶۵۳ پرونده تخلفاتی در واحد‌های صنفی استان شده است.

حسین نجف زاده افزود: در این بازرسی‌ها اصناف متخلف به پرداخت بیش از ۳۵۴ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده‌اند.

نجف زاده، همچنین از رسیدگی به بیش از ۲۱ هزارفقره پرونده تخلفاتی در تعزیرات حکومتی استان از ابتدای امسال خبر داد و گفت: امسال ۲۲ هزار و ۱۳۸ فقره پرونده تخلفاتی در سه بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت، دارو و درمان به شعب تعزیرات حکومتی استان وارد شده که به بیش از ۹۶ درصد آنها رسیدگی شده است.

وی گفت: بیشترین تعداد پرونده‌ها مربوط به بخش کالا و خدمات بوده که در این حوزه با تشکیل ۱۴ هزار و ۲۸۱ فقره پرونده، متخلفان به پرداخت یکهزار و ۳۶۳ میلیارد ریال جریمه محکوم شده‌اند.

نجف زاده افزود: در بخش قاچاق کالا و ارز هم امسال پنج هزار و ۷۵۶ فقره پرونده با محکومیت ۱۹ هزار و ۴۱۱ میلیارد ریالی رسیدگی شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی اضافه کرد: در بخش بهداشت، درمان و دارو هم امسال، یکهزار و ۲۵۴ فقره پرونده تشکیل و منجر به صدور حکم جریمه حدود ۷۱ میلیارد ریال شده است.

نجف زاده، با اشاره به صدور مجازات‌های غیر نقدی در کنار جریمه‌های صادر شده، افزود: ضبط کالا‌ها و ارز قاچاق و خودرو‌های حامل کالای قاچاق، تعطیلی و پلمب واحد‌های متخلف، نصب پارچه و ممهورکردن پروانه واحد‌های متخلف به مهر تخلف و حبس بدل از جزای نقدی برای برخی از متخلفان صادر شده است.