به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مهرداد عبدی افزود: این دستاورد نتیجه تلاش شبانه‌روزی متخصصان و اجرای طرح‌های زیست‌محیطی دانست.

وی با تأکید بر اهتمام ویژه این پالایشگاه به کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی اظهار داشت: این اقدامات در راستای رعایت الزامات قانونی محیط‌زیست، تعهد به استقرار استاندارد‌های بین‌المللی و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی مجموعه صورت گرفته است.

عبدی با اشاره به کاهش ۶۲ درصدی فلرینگ (مشعل‌سوزی) در ۹ ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزود: این موفقیت حاصل تلاش مستمر کارکنان و متخصصان پالایشگاه و همچنین در سرویس قرار گرفتن کمپرسور‌های جدید بوده است که نقش مهمی در کنترل و کاهش گاز‌های ارسالی به مشعل ایفا کرده‌اند.

وی همچنین از کاهش ۳۱ درصدی انتشار گاز SO₂ در پایان ۹ ماه امسال نسبت به ابتدای سال خبر داد و گفت: این دستاورد در نتیجه تلاش همکاران و راه‌اندازی مجدد واحد بازیافت گوگرد پس از انجام تعمیرات اساسی و مورد نیاز محقق شده است.