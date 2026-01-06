پخش زنده
با اعلام قیمت جدید برای روغن از امروز، کمبود این کالا برطرف می شود و دیگر احتکار یا امتناع از فروش این ماده غذایی معنایی ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف خراسان رضوی گفت: از این پس نرخ کالاها براساس عرضه و تقاضا خواهد بود، در حوزه صنفی نیز طبق قانون نظام صنفی کالاها عرضه میشود، بهویژه در حوزه روغن؛ فروشندگان با احتساب ۱۰ درصد بیشتر از فاکتور خرید مجاز به عرضه روغن هستند.
محسن صیادی افزود: تیمهای نظارتی اصناف در مراکز عمده فروش و عرضه کالا مربوط به عرضه کالاهای اساسی از جمله بلوار پیامبر اعظم (ص)، محدوده بلوار توس، خیابان مصلی مشهد مستقر شدهاند و بر عرضه کالا نظارت دارند.