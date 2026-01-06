فرمانده انتظامی سیرجان گفت: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر، یک متهم تحت تعقیب پلیس و مراجع قضایی به اتهام آدم ربایی در شهرستان کهنوج را دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، فرمانده انتظامی سیرجان در این رابطه گفت: در اجرای طرح دستگیری محکومان متواری، ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر، یک متهم تحت تعقیب پلیس و مراجع قضایی به اتهام آدم ربایی در شهرستان کهنوج و مشارکت در قاچاق موادمخدر در حوزه شهرستان نی ریز را شناسایی و با دستگیری وی به فرار ۵ ساله این متهم پایان دادند.