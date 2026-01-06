پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری دزفول با اشاره به قدیمی بودن مدارس و بسیاری از ساختمانهای دولتی، شهری و عمومی این شهر، بر لزوم پایش ایمنی این ساختمانها تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روحالله بهشتیفرد با اشاره به وضعیت ایمنی مدارس دزفول، اظهار کرد: عوامل بسیاری در ایمنی مدارس در نظر گرفته میشود و با توجه به قدیمی بودن مدارس دزفول، برآورد میشود تعداد زیادی از مدارس ناایمن هستند. متاسفانه تاکنون از سوی اداره آموزش و پرورش هم درخواستی برای پایش ایمنی مدارس دزفول نداشتهایم، اما هماهنگیهای لازم با مدیریت جدید آموزش و پرورش انجام شده است تا پایش انجام شود.
وی افزود: معمولا ایمنی مدارس و روند صدور تاییدیه ایمنی مدارس انجام نمیشود بنابراین نمیدانیم بگوییم که مدارس ایمن هستند یا خیر. در این باره هم باید کارگروهی متشکل از شهرداری و اداره راه و شهرسازی تشکیل شود تا موارد مختلفی مانند وضعیت آسفالت و شرایط ساختمان پایش شود.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری دزفول در ادامه گفت: همچنین مقرر بود کارگروهی برای پایش ساختمانهای دولتی، شهری و عمومی تشکیل شود که تاکنون این کار انجام نشده است، اما سازمان آتشنشانی به صورت هفتگی پاساژها و مکانهای عمومی را پایش میکند و مشکلات به مالک این واحدها اعلام میشود، اما متاسفانه قانونگذار مسئولیت قضایی یا مجوزی برای ورود و برخورد قانونی با این افراد به ما نداده است. حتی اگر پایان کار ایمنی صادر شود و سپس نکات ایمنی نقض شود نیز نمیتوانیم این موضوع را پیگیری کنیم.
وی با اشاره به اینکه پایش ایمنی سالانه باید انجام شود تا در صورت مشاهده مشکل، به سرعت رفع شود، بیان کرد: دزفول یک شهر تاریخی است و بازار و ساختمانهای قدیمی زیادی دارد. از سوی دیگر عمده پاساژها، مراکز خرید و ساختمانهای بازارها ناایمن هستند و تنها چند مجتمع جدید ایمناند. این در حالی است که بازار قدیم در مرکز شهر دزفول قرار دارد و در حال حاضر نیز به عنوان یکی از مراکز اصلی تجارت شهر فعال است.
بهشتیفرد گفت: از میان دستگاههای دولتی نیز تنها مراکزی که زیر نظر وزارت بهداشت هستند برای دریافت تاییدیه ایمنی اقدام کردهاند.